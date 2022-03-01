«Социальная газификация» в марте придет в более чем 260 населенных пунктов Подмосковья

В марте «Мособлгаз» запланировал работы по проекту социальной газификации в 267 населенных пунктах Подмосковья. В рамках программы 1189 уже получили голубое топливо полностью.

В области построили 779 новых газораспределительных сетей. Регион уверенно приближается к цифре в 16 тысяч газифицированных домовладений. Следить за реализацией программы удобнее всего на официальном сайте «Мособлгаза».

«На нашей интерактивной карте отображен статус догазификации населенных пунктов, указаны сроки проведения работ, размещены ссылки на Telegram-чаты, в которых сотрудники предприятия ежедневно отвечают на вопросы жителей региона», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов на прошедшем в Можайске митинге.

Он напомнил, что за каждым населенным пунктом, попавшим в программу, закрепили персонального помощника. Ему можно задать все интересующие вопросы по газификации.

В Можайском городском округе в социальную газификацию вошли 80 населенных пунктов, в 19 догазификацию на текущий момент завершили. С сегодняшнего дня на территории муниципалитета «Мособлгаз» начал работы в деревнях Красный Стан, Мышкино, Ченцово и селе Тропарево. Обратиться к территориальному менеджеру по Можайскому городскому округу можно в Telegram.

В 2022 году по президентскому проекту догазифицируют 1692 населенных пункта Подмосковья. Газ получат жители 75 тысяч домовладений области.

Подать заявку на подключение по социальной газификации можно онлайн, а также в одной из 674 стационарных или мобильных точках.