«Социальная газификация» обеспечила голубым топливом 1534 населенных пункта Подмосковья

В рамках президентской программы «Социальная газификация» 1534 населенных пункта Московской области уже подключились к газопроводу. Об этом рассказали представители Министерства энергетики Московской области.

Представители ведомства напомнили, что «Социальная газификация» стартовала в июне прошлого года. Завершить программу должны к концу текущего года. К этому времени планируется газифицировать 2805 населенных пунктов. Для этого построят 2250 километров газопровода.

По состоянию на 1 июня, газифицировано 1534 населенных пункта, возможность подключиться к газу получили 48,5 тысячи жителей региона.

1 июня представители регионального Штаба по реализации «Социальной газификации» провели очередное заседание. Среди участников встречи были министр энергетики Московской области Александр Самарин, глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов, заместитель генерального директора Мособлгаза Олег Тараненко, а также главы городских округов Московского региона и предприятия, задействованные в организации работ по социальной газификации.

Они встретились в администрации Пушкинского городского округа. Участники заседания обсудили ряд актуальных вопросов по программе. Главы городских округов рассказали, как продвигается текущая реализация «Социальной газификации» в каждом муниципалитете.

Также участники встречи обсудили ключевые моменты и наметили план действий, которые позволят закончить работу в срок. Представители Министерства энергетики Подмосковья отметили, что ключевым вопросом заседания была газовая безопасность.

«Прежде всего, жителям газифицированного дома необходимо убедиться в исправности газового оборудования. Для этого важно проводить регулярные проверки, которые осуществляет специализированная организация. Также обязательной проверке подлежат дымовые и вентиляционные каналы», — сообщил Самарин.

Также он подчеркнул, что согласно постановлению правительства России от 14 мая 2013 года номер 410, каждый участник программы обязан договор со спецорганизацией на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО). Узнать информацию о таких организациях можно на сайте Министерства энергетики МО.