Соцгазификацию округа обсудили в Ступине

В городском округе Ступино прошло очередное заседание регионального штаба по реализации президентского проекта «Социальная газификация». Мероприятие проходило под председательством вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

В обсуждении вопросов социальной газификации приняли участие министр энергетики Подмосковья Александр Самарин, генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов, глава администрации городского округа Ступино Сергей Мужальских. На заседании штаба в онлайн-режиме присутствовали главы городских округов и предприятий, организующих работы по социальной газификации.

Участники штаба отметили, что социальная газификация идет хорошими темпами. В первом квартале 2022 года газ был проведен в 295 населенных пунктов. Во втором квартале планируется газифицировать 322 населенных пункта. На сегодняшний день голубое топливо уже получили 16 383 домовладения. Сейчас работы ведутся в 60 населенных пунктах.

На заседании было отмечено, что важной темой по-прежнему остается обеспечение безопасности газового оборудования. Весной и летом жители Подмосковья возвращаются в свои загородные дома, поэтому вопрос с безопасностью стоит особенно остро.

«Для того чтобы никаких проблем с эксплуатацией газового оборудования не возникало, необходимо регулярно проводить проверки на исправность. Этим занимаются специалисты газовых служб. Жителям всех домовладений необходимо в обязательном порядке заключать договоры на сервисное обслуживание газового оборудования. В летний сезон мы будем проводить встречи с владельцами газифицированных домов о необходимости обеспечения газовой безопасности», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В местах проведения работ по строительству газопроводов в течение летнего периода будет произведено комплексное благоустройство территории.