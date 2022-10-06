Темп социальной газификации нарастили в Подмосковье | 360°

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Темп социальной газификации нарастили в Подмосковье

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Брифинг по социальной газификации провели в Орехово-Зуевском городском округе, который входит в лидеры по выполнению президентской программы. Муниципалитет догазифицирован уже на 98%.

Генеральный директор компании «Мособлгаз» рассказал, что темп работ по социальной газификации нарастили в 1,5 раза. Только за прошлую неделю к газу подключили более 400 домов. За июль, август и сентябрь это 437 сел и деревень — квартальный план выполнен на 100%.

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«До конца года необходимо завершить догазификацию 2806 населенных пунктов, создать потенциал для подключения к газу 115 тысяч домовладений с количеством жителей более 300 тысяч человек», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

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Две тысячи человек — 150 бригад филиалов «Мособлгаза» — ежедневно работают по президентской программе. Заключены договоры с 279 подрядными организациями. К сегодняшнему дню в Подмосковье догазицифированы 2187 поселков, деревень, сел и городов. К газу подключены дома 93 тысяч жителей.

Одновременно с подключением новых абонентов проводятся проверки газового оборудования в домах и квартирах Подмосковья. Усилить эту работу поручил губернатор Андрей Воробьев.

Газ

Социальная газификация

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