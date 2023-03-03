03 марта 2023, 11:27
Сотрудницы Росгвардии Подмосковья расскажут о своей работе на акции «Всегда в форме»
В преддверии Международного женского дня Росгвардия Подмосковья запустила акцию «Всегда в форме». Сотрудницы ведомства расскажут о своей работе, достижениях и хобби.
Анастасия Загряничная из Красногорского отдела рассказала о том, как катается на лыжах. Она не раз побеждала на ведомственных соревнованиях и стала чемпионкой России по кроссу лыжника-гонщика. Работу женщина совмещает с воспитанием двух сыновей.
Реклама
Руководитель пресс-службы Росгвардии области — подполковник полиции Софья Хотина рассказала, что акция — о женщинах, которые несут службу наравне с мужчинами. Это юристы, финансисты, кадровики, психологи и другие специалисты.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Росгвардия
Реклама
Реклама