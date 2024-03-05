Подмосковье 05 марта 2024, 11:45 Сотрудницы онкодиспансера в Балашихе приняли участие в концерте к 8 Марта Московский областной онкологический диспансер

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Сотрудниц Московского областного онкологического диспансера пригласили на праздничный концерт в честь Международного женского дня. Мероприятие состоялось в ДК «Балашиха».

Поздравить женщин приехали депутат Госдумы России Вячеслав Фомичев, глава Балашихи Сергей Юров и депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

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«Очень приятно, что нашему коллективу удается посещать такие торжественные мероприятия. Праздничный концерт и подарки создают весеннее настроение и позитивный настрой на работу», — рассказала операционная медсестра областного онкодиспансера Виктория Колеганова.

На сцене выступили творческие коллективы Балашихи с песнями в стиле джаз из популярных романсов. В мероприятии приняли участие более 600 женщин из сферы здравоохранения, культуры, спорта и образования.

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