05 марта 2024, 11:45
Сотрудницы онкодиспансера в Балашихе приняли участие в концерте к 8 Марта
Сотрудниц Московского областного онкологического диспансера пригласили на праздничный концерт в честь Международного женского дня. Мероприятие состоялось в ДК «Балашиха».
Поздравить женщин приехали депутат Госдумы России Вячеслав Фомичев, глава Балашихи Сергей Юров и депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.
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«Очень приятно, что нашему коллективу удается посещать такие торжественные мероприятия. Праздничный концерт и подарки создают весеннее настроение и позитивный настрой на работу», — рассказала операционная медсестра областного онкодиспансера Виктория Колеганова.
На сцене выступили творческие коллективы Балашихи с песнями в стиле джаз из популярных романсов. В мероприятии приняли участие более 600 женщин из сферы здравоохранения, культуры, спорта и образования.
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Здравоохранение
Концерты
Балашиха
8 Марта
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