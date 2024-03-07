Подмосковье 07 марта 2024, 13:42 Сотрудницы областного онкодиспансера посетили ледовое шоу Ильи Авербуха в Балашихе Московский областной онкологический диспансер

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Ледовой шоу Ильи Авербуха посетили 20 сотрудниц подмосковного онкологического диспансера. Оно прошло в Ледовом дворце имени Ляпкина в Балашихе.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, программу предстаивли фигуристы мирового уровня, а также олимпийские чемпионы. Всего в мероприятии участвовали шесть тысяч человек.

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«В этот день мы испытали массу положительных эмоций, ведь фигуристы такого масштаба показывают невероятные профессиональные навыки. Получилось очень трогательное шоу», — рассказала начальник отдела по организации оказания платной медицинской помощи Оксана Зотова.

В шоу принимали участие профессиональные фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова другие. На лед также вышел олимпийский чемпион Роман Костомаров.

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