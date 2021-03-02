Сотрудницы обанкротившегося предприятия в Котельниках получили пособия после вмешательства детского омбудсмена

К уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой обратились с просьбой защитить интересы сотрудниц коммерческого предприятия в Котельниках, которое обанкротилось в 2018 году. С того момента женщины не могли получить пособия и необходимые документы. Сейчас более 40 сотрудниц компании уже получили выплаты.

Начиная с 2018 года свыше 40 сотрудниц предприятия не могли получить от работодателя документы, необходимые для оформления пособий, полагающихся при беременности и рождении ребенка, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет.

Женщины оставались без положенных по закону выплат, хотя находились в декретном отпуске. В защиту прав матерей выступили детский омбудсмен и прокуратура Московской области.

В отношении предприятия в феврале 2020 года была проведена процедура банкротства. Однако даже после того, как конкурсный управляющий предоставил в адрес филиала Фонда соцстрахования недостающие документы для оформления пособия, не все сотрудницы получили соответствующую госуслугу. Люберецкая прокуратура внесла представление об устранении данных нарушений руководителю филиала ФСС.

На сегодняшний день более 40 сотрудниц компании получили пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также ежемесячные пособия по уходу за ребенком.