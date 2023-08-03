Подмосковье 03 августа 2023, 17:39 Сотрудница МОНИКИ выступила с лекцией об эффекте плацебо на молодежном форуме «Иволга» МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Старший научный сотрудник отдела планирования, координации и внедрения научных исследований Московского областного научно-клинического института Полина Глазкова выступила на молодежном форуме «Иволга-2023». Как сообщили в Минздраве Подмосковья, специалист прочитала лекцию о свойствах эффекта плацебо.

Представительница МОНИКИ рассказала о роли плацебо в доказательной медицине и о новых тенденциях в изучении этого феномена. Также Глазкова познакомила слушателей с явлением ноцебо — средством, обладающим негативными свойствами для людей.

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Форум «Иволга-2023» является одним из главных молодежных событий России. Мероприятие посетили жители 71 региона страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.

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