Подмосковье 07 декабря 2023, 10:25 Сотрудница МЧС по Московской области Елена Заикина получила премию «Мама – ангел на Земле» Главное управление МЧС России по Московской области

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Вручение премии «Мама — ангел на Земле» провели в МЧС России. Награду получила представительница Подмосковья Елена Заикина.

Елена Заикина с 2009 года работает в подмосковном главке чрезвычайного ведомства. Это трудолюбивый и ответственный сотрудник, а также мама пятерых детей, младшему из ктоторых 10 лет. Увлекается вязанием, цветоводством, выпечкой, поет в церковном хоре.

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В день премии Елена вместе с другими участницами прошла по красной дорожке. Победительницы получили статуэтки и грамоты, благодарственные письма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России.

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