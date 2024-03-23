Подмосковье 23 марта 2024, 17:03 Сотрудница Красного Креста Ткаченко рассказала о востребованных группах крови Источник фото: Елена Катасонова

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Желающие стать донорами приходят в Щелковский центр крови с 8 утра. Помимо тех, кто постоянно проходит донацию, многие решились на процедуру в первый раз. Трагедия в Crocus City Hall никого не оставила равнодушными.

По словам сотрудницы Красного Креста Елены Ткаченко, желающих сдать кровь так много, что сотрудники центра решили увеличить время приема до последнего донора.

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«В связи с событиями прошлой ночи сегодня в центре крови рабочий день. Очень много сегодня первичных доноров, которые от всей души хотят помочь пострадавшим. Кровь всех групп востребованна», — рассказала Ткаченко.

Сегодня по всему Подмосковью проходит донорская акция, в которой принимают участие жители практических всех округов региона.

По последним данным СК, общее число жертв трагедии составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих.