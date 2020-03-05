Сотрудниц завода парашютов в Солнечногорске поздравили с 8 Марта. Там работают почти одни женщины

Женскую половину коллектива Солнечногорского механического завода поздравили в преддверии 8 Марта. На одном из старейших предприятий округа работают 410 человек, из которых 380 — женщины.

Восьмое марта наступит только через три дня, а на заводе уже праздник. В гости пришли четыре женщины-ветерана. Когда-то они работали на предприятии, а теперь ушли на заслуженный отдых. Тамара Фролова и Александра Маценко — бывшие узницы нацистских концлагерей. Нина Грибкова и Антонина Клюева — труженицы тыла. Приехал и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — с цветами для работниц завода и подарками для ветеранов.

«Сегодня я прибыл на предприятие, где работает рекордное количество наших очаровательных женщин. И прежде всего я бы хотел вас поприветствовать. Мы приехали, чтобы поздравить всех наших любимых и дорогих женщин, чтобы посмотреть это предприятие, чтобы иметь возможность сказать теплые слова и самым молодым сотрудницам, и нашим уважаемым ветеранам», — сказал он.

А перед общением с женской частью коллектива директор завода показал губернатору швейно-монтажный цех и закройный участок.

Сегодня на предприятии производят десятки высокотехнологичных и наукоемких моделей парашютов. Это крупнейший в стране завод, который является лидером в своем направлении.