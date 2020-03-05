Сотрудниц завода парашютов в Солнечногорске поздравили с 8 Марта. Там работают почти одни женщины
Восьмое марта наступит только через три дня, а на заводе уже праздник. В гости пришли четыре женщины-ветерана. Когда-то они работали на предприятии, а теперь ушли на заслуженный отдых. Тамара Фролова и Александра Маценко — бывшие узницы нацистских концлагерей. Нина Грибкова и Антонина Клюева — труженицы тыла. Приехал и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — с цветами для работниц завода и подарками для ветеранов.
«Сегодня я прибыл на предприятие, где работает рекордное количество наших очаровательных женщин. И прежде всего я бы хотел вас поприветствовать. Мы приехали, чтобы поздравить всех наших любимых и дорогих женщин, чтобы посмотреть это предприятие, чтобы иметь возможность сказать теплые слова и самым молодым сотрудницам, и нашим уважаемым ветеранам», — сказал он.
А перед общением с женской частью коллектива директор завода показал губернатору швейно-монтажный цех и закройный участок.
Сегодня на предприятии производят десятки высокотехнологичных и наукоемких моделей парашютов. Это крупнейший в стране завод, который является лидером в своем направлении.