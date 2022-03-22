Сотрудников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником в Балашихе

В Подмосковье в честь профессионального праздника вручили награды специалистам жилищно-коммунального хозяйства. На торжественном заседании их поздравили депутаты и глава Балашихи Сергей Юров.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заметил, что от работы сектора ЖКХ зависит очень многое.

«Настроение наших жителей, их оценка работы всей структуры власти федеральной, региональной, местной, и, конечно, многовекторность говорят сами за себя», — отметил он.

Специалистов жилищно-коммунального хозяйства поздравили депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Здесь каждый день перегорают лампочки, ломаются, лопаются трубы, происходят аварии. И огромная армия людей, которая за вами, делает так, чтобы люди этого не чувствовали, чтобы они не вспоминали про ЖКХ, чтобы все максимально быстро решалось», — сказал он.

Отличившимся сотрудникам и тем, кто каждый день делает жизнь жителей Балашихи удобной, красивой и комфортной, вручили почетные грамоты и знаки Мособлдумы «За труды».