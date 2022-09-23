Сотрудников завода в Балашихе наградили в преддверии Дня машиностроителя | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 21:01 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудников завода в Балашихе наградили в преддверии Дня машиностроителя

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23 сентября в преддверии Дня машиностроителя прошло награждение сотрудников завода «Криогенмаш». Работников поздравил председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

«Криогенмаш» — современное предприятие, чья продукция конкурентоспособна на международном рынке. Около 30% продукции завода поставляется на экспорт. Выручка предприятия за 2021 год составила около 8,6 миллиарда рублей.

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«Сегодня знаменательное событие, ведь на легендарном предприятии отмечается традиционный день машиностроителя. И не зря этот праздник считается его Днем рождения. Балашиха и „Криогенмаш“ неразделимы, так было и так будет. Вы прославляете наш любимый город по всему миру, видите свои заслуги, и мы с уважением относимся к вашему труду. В преддверии профессионального праздника хочу пожелать вам успехов, вы уже сделали многое, но много еще предстоит. Желаю вам мирного неба над головой, здоровья, счастья, благополучия и всех земных благ», — сказал Геннадий Попов.

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Генеральный директор завода «Криогенмаш» Дмитрий Кузнецов отметил, что день машиностроителя — большой праздник для всех, кто создает машины и механизмы, которые облегчают людям жизнь.

«Для завода это особенный день, наш неофициальный день рождения. Главное сегодня — отдать дань уважения нашим передовикам, которые внесли наибольший вклад в развитие завода, благодаря которым мы идем вперед. Сегодня мы с этой задачей успешно справляемся», — отметил Дмитрий Кузнецов.

Работникам предприятия вручили почетные грамоты министерства промышленности и торговли Российской Федерации, министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, союза промышленников и предпринимателей Балашихи, а также грамоты и благодарственные письма Мособлдумы и главы Балашихи Сергея Юрова. Наградами отметили 77 работников.

«Криогенмаш» — крупнейшая компания в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, а также разработке комплексных решений в области сжиженного природного газа. Около 70% годового объема технических газов в России выпускается на оборудовании «Криогенмаша».

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