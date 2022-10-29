Сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии наградили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 29 октября 2022, 13:23 Сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии наградили в Подмосковье РИА "Новости"

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Вневедомственная охрана Росгвардии отметила 70-летие. В Королеве ее сотрудники обеспечивают порядок на улицах, охраняют объекты, ежедневно сталкиваясь с риском. В честь юбилея росгвардейцы получили от главы городского округа грамоты и памятные подарки.

«Вневедомственная охрана — это одно из важнейших подразделений, которое обеспечивает безопасность жизнедеятельности в нашем городе. От всей души вас хочу поздравить и поблагодарить за службу, которую вы несете в круглосуточном режиме, чтобы в городе было безопасно», — сказал глава городского округа Королев Игорь Трифонов.

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Он вручил сотрудникам благодарности и часы.

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Под охраной ведомства — более 400 различных объектов, около трех тысяч квартир и домов. С начала года росгвардейцы раскрыли более 10 преступлений и 100 правонарушений. А по сигналу «тревога» выезжали уже более 1000 раз.

Ранее сообщалось, что Трифонов побывал на месте строительства школы на 825 мест в Первомайском районе Королева и проверил выполнение работ.