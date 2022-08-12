Сотрудников стройнадзора Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян наградил лучших сотрудников государственного строительного надзора Подмосковья и подведомственных ГБУ.

Церемония награждения прошла в главном управлении государственного строительного надзора Московской области и была приурочена ко Дню строителя.

Заслуженные награды за эффективную и безупречную государственную службу получили 29 сотрудников ведомства.

Отметили также работу 25 сотрудников компаний-партнеров ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» и ГБУ МО «СтройЭксперт».

В финале мероприятия Артур Гарибян поздравил собравшихся с наступающим Днем строителя и поблагодарил сотрудников за профессионализм и ответственность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об ускорении строительства в Подмосковье на 50%. С начала года в эксплуатацию ввели более 7,7 миллиона квадратных метров жилья.