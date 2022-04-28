Сотрудников скорой помощи поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске

Сотрудников солнечногорской подстанции скорой помощи поздравили с профессиональным праздником. Медикам вручили подарки, цветы и сладости.

Источник фото: телеканал «360»

«Это призвание — прийти на скорую помощь, потому что скорая помощь — это достаточно сложная профессия, специальность. И здесь, даже приходя сюда, человек, когда понимает, что это не его, он уходит. Сложно каждый раз сталкиваться со смертью. Сложно каждый раз не знать, куда ты едешь», — сказала заведующая региональным объединением № 3 ГБУЗ МО «МОССМП» Светлана Кокорина.

В Солнечногорском округе более 150 сотрудников скорых — врачи, фельдшеры, водители и остальной персонал. Трудятся, как правило, сутками по 13-14 бригад. В пандемию здесь отрабатывали под триста вызовов. Сейчас немного легче — около 200 ежедневно.

«В этом году будет построена модульная подстанция скорой помощи за ковидным госпиталем. Большая, красивая, со всеми удобными для вас помещениями. Я уверен, что к декабрю месяцу мы уже сыграем новоселье», — сказал глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Источник фото: телеканал «360»

И хотя день для сотрудников скорой сегодня был особый, собрать всех вместе не получилось. Чаепитие будут устраивать небольшими группами, между вызовами на травмы, высокую температуру, инфаркты и инсульты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сегодня с праздником сотрудников скорой помощи в Одинцове.