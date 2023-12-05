Подмосковье 05 декабря 2023, 11:26 Сотрудников промпредприятий Подмосковья стало почти на 42% больше за год Unsplash

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Количество сотрудников на промпредприятиях Подмосковья постоянно растет. Так, их общая численность составляет почти 500 тысяч. Только за год эти показатели увеличились более чем на 40%.

«По сравнению с прошлым годом численность сотрудников увеличилась более чем на 142 тысячи. Наибольший рост зафиксирован в сфере легкой промышленности — 22,1%, а также металлургического производства — 14,1%», — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Рост зафиксирован и в таких отраслях, как: производство компьютеров, неметаллической продукции и химической промышленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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