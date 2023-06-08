Подмосковье 08 июня 2023, 15:10 Сотрудников пансионата «Подольский» наградили за трудовые заслуги

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Профессиональный праздник на этой неделе отмечают работники сферы социальной защиты населения. Во вторник торжественный вечер прошел в пансионате «Подольский», где по поручению главы городского округа Дмитрия Жарикова вручили награды и благодарности отличившимся сотрудникам.

Благодарственные письма и поздравления вручила заместитель главы администрации Подольска Татьяна Ропот. В числе награжденных была Алена Шуякова — девушка пошла работать в пансионат по примеру своих мамы и бабушки. В этом году она стала призером регионального конкурса профессионального мастерства и теперь поедет на всероссийский этап.

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В пансионате работают более 400 сотрудников. Каждый специалист отдает работе не только время, но и сердце, помогая людям с ограниченными возможностями здоровья проходить реабилитацию. Здесь все чувствуют себя, как дома.

Директор пансионата «Подольский» Александр Ханжий рассказал, что в учреждении работают кружки и клуб, есть собственные автобусы. Помощь оказывают не только медицинскую, но и психологическую, и юридическую.

После церемонии награждения для сотрудников и проживающих пансионата показали концерт с участием местных артистов.

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