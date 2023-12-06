Подмосковье 06 декабря 2023, 13:12 Сотрудников отеля в Солнечногорске наградили за спасение провалившегося под лед человека Евгения Герасимова

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Трех жителей, которые спасли провалившегося под лед человека, наградили благодарственными письмами в Солнечногорске. Они получили благодарственные письма начальника МЧС Подмосковья, генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Полетыкина.

Как рассказал государственный инспектор по маломерным судам Западного отделения Владимир Плоский сотрудники бутик-отеля «Сенешаль» Ольга Дьяченко, Вадим Кураносов и Константин Плетнев помогли человеку, который провалился под лед озера Сенеж.

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«Человек вышел на первый лед на доске под парусом, катался на ней, провалился напротив отеля, сотрудники увидели, вызвали спасателей, но сами бросились вытаскивать. Действовали очень грамотно, использовали лестницу, человека просто спасли. Своевременно оказали ему первую помощь необходимую, за что им вынесена благодарность», — сказал он.

Сотрудники отеля подвинули пострадавшему лестницу, чтобы не провалиться под лед самим. После этого его вытащили из воды и вызвали скорую.

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