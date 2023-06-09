Подмосковье 09 июня 2023, 13:23 Сотрудников органов местного самоуправления Подмосковья пригласили на профессиональных конкурс

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Ежегодный конкурс лучших специалистов в сфере местного самоуправления пройдет в Подмосковье. Его проведут в шестнадцатых раз.

Лучших специалистов выберут в нескольких номинациях. Среди них — специалист в сфере экономики финансов, социальной сфере, депутатов представительного органа муниципального образования и другие. Финалисты, занявший первое место получаит денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей, второе место — 20 тысяч рублей, третье — 15 тысяч.

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Заявки на конкурс будут принимать с 15 июня по 15 ноября.

Конкурс направлен на выявление и поддержку лучших муниципальных работников и раскрытия их творческого потенциала.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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