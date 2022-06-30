Сотрудников образования наградили в Подмосковье

Награждение провели в Министерстве образования Московской области.

«Каждый из присутствующих показал блестящие результаты в своей работе за прошлый учебный год. Это настоящие профессионалы своего дела. В Подмосковье сфера образования активно развивается, мы покоряем все новые и новые высоты. Во многом это именно благодаря вам, нашим талантливым педагогам и руководителям. Впереди у нас новые вызовы, но уверен, что мы и с ними справимся», — сказал министр образования Подмосковья Илья Бронштейн.

Почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области» получили:

• учитель начальных классов гимназии № 7 городского округа Чехов Ольга Садовникова;

• учитель химии Сергиево-Посадской гимназии имени И. Б. Ольбинского Инесса Тригубчак;

• учитель технологии школы № 12 городского округа Электросталь Андрей Мосолов;

• директор Дергаевской школы № 23 Раменского городского округа Елена Яковлева;

• заместитель директора по учебной работе Новобытовской школы городского округа Чехов Валентина Мешкова.

Благодарственное письмо от губернатора Московской области получили заместитель главы администрации городского округа Мытищи Наталья Гречаная и заместитель главы — начальник управления образования городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Ленинского городского округа Гульнара Романадзе получила знак Преподобного Сергия Радонежского.