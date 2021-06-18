Сотрудников оборонных предприятий Подмосковья призвали срочно сделать прививку от COVID-19

В Московской области обязаны вакцинироваться работники, которые контактируют с большим количеством людей. Госкорпорация Ростех призвала всех сотрудников оборонных предприятий Подмосковья срочно привиться от коронавируса. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Обязательную вакцинацию в вели в Подмосковье из-за резкого роста заболеваемости и напряженной эпидемической обстановки.

Ростех призвал всех сотрудников дочерних предприятий оборонно-промышленного комплекса в московском регионе пройти вакцинацию. На каждом предприятии должны быть привиты 60% работников. Сейчас этот показатель намного ниже.

Главная задача обязательной вакцинации — выработка коллективного иммунитета.

«Предприятия Ростеха выполняют важнейшие государственные задачи в сфере гособоронзаказа, импортозамещения, поставок продукции для здравоохранения и других критически важных отраслей. Мы должны сделать все, чтобы в условиях третьей волны пандемии обеспечить бесперебойность процессов, минимизировать риски для сотрудников, сохранить их жизни и здоровье», — уточнил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

К 17 июня на предприятиях Ростеха в московском регионе привиты более 16 тысяч человек. Все данные о вакцинации каждый день поступают в головной офис компании в Москве. Оттуда ситуацию контролируют.

Кроме вакцинации от коронавируса на предприятиях предпринимают и другие меры по борьбе с распространением COVID-19. Сотрудники постоянно сдают ПЦР-тесты, все производственные помещения обрабатывают, а работников обеспечивают масками и перчатками.

В Ростехе создали оперативный штаб по борьбе с COVID-19, чтобы отслеживать и анализировать заболеваемость работников. Данные помогают принимать ращения о переводе сотрудников на удаленку и о дополнительных тестированиях.

Главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова вынесла постановление об обязательной вакцинации для отдельных групп людей.

«Мы победим эпидемию только тогда, когда будет достигнут коллективный иммунитет. А для этого важно, чтобы как можно больше людей сделали прививку. Это наше с вами здоровье, здоровье окружающих, а иногда и жизнь. Сейчас нужно, чтобы вакцинацию прошли не менее 60% человек, работающих в ресторанах и кафе, в отделениях банков и на почте, в общественном транспорте — все, кто каждый день, так или иначе, в контакте с другими людьми. И, конечно, государственные служащие. Исключения — только для тех, у кого есть подтвержденные врачами противопоказания», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обязательная вакцинация от коронавируса в регионе коснется около 670 тысяч человек. Воробьев отметил, что запись на прививку выросла до 30–35 тысяч человек в сутки.