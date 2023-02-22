22 февраля 2023, 14:36
Сотрудников МЖК наградили за спасение младенца на ж/д путях в Балашихе
Первый замминистра транспорта Московской области Евгений Аптекин наградил сотрудников локомотивной бригады Московской железной дороги за спасение жизни младенца на путях в Балашихе. Они получили грамоты «За оперативные действия и предотвращении дорожно-транспортного происшествия на железнодорожных путях».
«Уже второй раз за несколько месяцев мне выпадает честь награждать профессионалов своего дела! Могу только отметить, что в МЖД работают дисциплинированные и ответственные люди», — заявил Евгений Аптекин.
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Трагедию удалось предотвратить 13 февраля. При подъезде к платформе Заря Горьковского направления машинист Константин Воробьев и его помощник Андрей Семенов экстренно затормозили. Они увидели упавшую с платформы коляску. Внутри находился четырехмесячный ребенок.
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«До сих пор стоит перед глазами картина, как мама малыша сразу прыгнула с платформы за упавшей коляской прямо под идущий состав — ни секунды не раздумывала», — заявил Константин Воробьев.
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Балашиха
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