Подмосковье 22 февраля 2023, 14:36 Сотрудников МЖК наградили за спасение младенца на ж/д путях в Балашихе

Читать 360tv в

Первый замминистра транспорта Московской области Евгений Аптекин наградил сотрудников локомотивной бригады Московской железной дороги за спасение жизни младенца на путях в Балашихе. Они получили грамоты «За оперативные действия и предотвращении дорожно-транспортного происшествия на железнодорожных путях».

«Уже второй раз за несколько месяцев мне выпадает честь награждать профессионалов своего дела! Могу только отметить, что в МЖД работают дисциплинированные и ответственные люди», — заявил Евгений Аптекин.

Реклама

Трагедию удалось предотвратить 13 февраля. При подъезде к платформе Заря Горьковского направления машинист Константин Воробьев и его помощник Андрей Семенов экстренно затормозили. Они увидели упавшую с платформы коляску. Внутри находился четырехмесячный ребенок.

Реклама

«До сих пор стоит перед глазами картина, как мама малыша сразу прыгнула с платформы за упавшей коляской прямо под идущий состав — ни секунды не раздумывала», — заявил Константин Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».