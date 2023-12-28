Подмосковье 28 декабря 2023, 14:39 Сотрудников Минсельхозпрода Подмосковья наградили за добросовестный труд по итогам года Минсельхозпрод МО

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Работники Минсельхозпрода Подмосковья и подведомственных организаций получили награды за вклад в развитие агропромышленного комплекса. Коллег поздравил глава ведомства Владислав Мурашов.

«В этом году мы добились высоких результатов в области сельского хозяйства, сфере услуг, торговли и ветеринарии. Наши проекты приобрели новый импульс, создавая рабочие места и внося вклад в развитие региона. В 2024-м нас ожидают новые перспективы, а также реализация инновационных масштабных проектов. Уверен, благодаря совместным усилиям мы сможем воплотить все поставленные перед нами задачи», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Он поблагодарил сотрудников за плодотворную работу и поздравил с предстоящими новогодними праздниками.

Для жителей и гостей Подмосковья подготовили обширную развлекательную программу. В праздники каждый сможет найти что-то по душе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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