Награды за оперативное тушение лесных пожаров вручили 50 сотрудникам МЧС в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 13:37 Награды за оперативное тушение лесных пожаров вручили 50 сотрудникам МЧС в Подмосковье

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Еще 50 сотрудников МЧС получили почетные грамоты и благодарственные письма комитета лесного хозяйства Подмосковья за помощь в тушении пожаров. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

Он рассказал, что за сезон в регионе потушили около 100 возгораний. В этом помогли сотрудники МЧС и Комлесхоза.

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«Огонь не знает границ — произошел пожар на землях лесного фонда или перешел с земель иных категорий. Он может нанести непоправимый ущерб полям, лесам, населенным пунктам или объектам инфраструктуры», — отметил он.

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Глава комитета Олег Баженов добавил, что ведомства не только непосредственно тушат огонь, но и проводят профилактические рейды в местах отдыха жителей.

«Недопущение пожаров — такая же важная задача, как и оперативное реагирование на возгорание», — подчеркнул он.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили о школах и благоустройстве в Долгопрудном. В ближайшее время там начнется преображение Центрального парка.