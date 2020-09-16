16 сентября 2020, 15:24
Сотрудников крупных подмосковных предприятий привьют от гриппа на рабочем месте
На предприятиях Подмосковья, где работают свыше 500 сотрудников, организованы пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
По словам главы профильного ведомства Светланы Стригунковой, за два месяца планируется привить работников около 300 предприятий.
«Уже составлен график выезда медицинских специалистов, и сотрудники крупных организаций смогут сделать прививку прямо на рабочем месте», — добавила министр.
Отмечается, что нужно иметь при себе полис ОМС или паспорт, чтобы пройти вакцинацию. Медспециалист сделает прививку от гриппа после проведения осмотра на предмет отсутствия противопоказаний.