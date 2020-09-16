Сотрудников крупных подмосковных предприятий привьют от гриппа на рабочем месте

По словам главы профильного ведомства Светланы Стригунковой, за два месяца планируется привить работников около 300 предприятий.

«Уже составлен график выезда медицинских специалистов, и сотрудники крупных организаций смогут сделать прививку прямо на рабочем месте», — добавила министр.

Отмечается, что нужно иметь при себе полис ОМС или паспорт, чтобы пройти вакцинацию. Медспециалист сделает прививку от гриппа после проведения осмотра на предмет отсутствия противопоказаний.