Подмосковье 12 марта 2023, 02:28 Сотрудников компании «Никатор» из Серпухова обучили бережливому производству Александр Стёпушкин

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Сотрудников предприятия «Никатор» по производству меловых добавок в полимеры и красителей в Серпухове обучили бережливым технологиям. За счет этого они сократили время изготовления продукции на шесть часов.

Также сотрудники увеличили производительность труда с 80 до 97 килограммов в час, а запасы в потоке снизились на 10% — с 200 до 180 килограммов.

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«После вхождения в национальный проект „Производительность труда“ к нам были направлены специалисты из регионального центра Московской области, которые в течение трех месяцев обучали персонал и руководство компании основам бережливого производства», — сообщил исполнительный директор компании Артем Новиков.

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После обучения в компании выявили порядка 50 проблем, которые приводили к снижению производительности.

В дальнейшем «Никатор» будет тиражировать полученные навыки на все площадки своего производства.

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