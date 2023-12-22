Подмосковье 22 декабря 2023, 16:18 Сотрудников коммунальной сферы поздравили с Днем энергетика в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорк

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Сотрудников предприятия «ИКЖКХ» в Солнечногорске поздравили с Днем энергетика. Лучших из них наградили благодарственными письмами.

Награды от имени руководителя городского округа Солнечногорск Константина Михалькова вручил его заместитель Алексей Синелобов. Благодарственные письма получили начальник отдела по ремонту и обслуживанию электрооборудования Алексей Мучкин, начальник участка отдела по ремонту и обслуживанию электрооборудования Юрий Каленов, мастер отдела по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергей Сентюрихин, начальник котельной «Солнечногорск-30» Алексей Курягин.

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«Ваша работа зачастую проходит в круглосуточном режиме, и все это для создания комфортной жизни нашего населения. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия», — поздравил Алексей Синелобов.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорк Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорк Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорк Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорк Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорк Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорк

Предприятие «ИКЖКХ» — это единственная муниципальная организация энергетической отрасли в Солнечногорске. Там работает около 700 человек. Ежегодно сотрудники повышают свой уровень профессионального мастерства и участвуют в региональных конкурсах, например, «Лучший по профессии».

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