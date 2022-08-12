Сотрудников хлебопекарного предприятия наградили в Красногорске

В Красногорске в честь юбилея округа наградили сотрудников предприятия «Хлебпром».

Заместитель главы округа Михаил Шувалов в торжественной обстановке вручил награды от имени главы Красногорска Дмитрия Волкова. Памятные медали специально выпущены к 90-летию образования красногорской земли.

«Имеет в своем штате более 400 сотрудников и выпускает более 300 наименований продукции. Это один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий, конечно, нам отрадно, что в нашем Красногорске есть такой производитель. Мы всегда готовы оказать любую поддержку», — обратился заместитель главы администрации городского округа Красногорск Михаил Шувалов у сотрудникам.

Предприятие преодолело последствия пандемии, и в этом году даже увеличило объемы производства почти на 10%. Ежедневно с конвейеров фабрики сходит до 20 тонн десертов под узнаваемыми брендами.

«У нас много ручного труда. Большинство людей, которые работают на производстве, они связаны с „Хлебпромом“ уже и душой, и вся жизнь у них прошла на „Хлебпроме“. Наша компания в этом году отмечает 40 лет, следовательно, вы понимаете, что люди много лет работают», – отметила директор по производству ОАО «Хлебпром» Ирина Мосевнина.