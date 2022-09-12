Сотрудников ГУСТ Подмосковья обучили работать с интеллектуальной системой | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 19:05 Поделиться Telegram

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Viber Сотрудников ГУСТ Подмосковья обучили работать с интеллектуальной системой pixabay.com

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Главное управление содержания территорий Московской области (ГУСТ) начало тестировать новую автоматизированную систему фиксации нарушений. Теперь контроль будет проводиться не только в стандартном формате, но и с помощью искусственного интеллекта. Дефекты будут фиксироваться автоматически при помощи системы, которую установят в транспортные средства инспекторов. Таким образом, получится выявлять все недочеты и нарушения в режиме реального времени.

Перед началом нового формата работы сотрудников ГУСТ специально обучали работе с интеллектуальной системой. К текущему моменту оснащено уже шесть автомобилей инспекторов.

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«Программное обеспечение фиксирует нарушения по ходу движения автомобиля, указывает тип дефекта и может самостоятельно фильтровать их по типу нарушения с точными координатами. В системе есть возможность подтверждения дефектов, зафиксированных нейросетью: таким образом искусственный интеллект будет продолжать обучаться и снижать вероятность ошибок», — рассказала руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Как отметили разработчики новой системы, она работает с достаточно высокой точностью — больше 85%. Обучение системы проходило при помощи сотен тысяч снимков нарушений в сфере благоустройства. Затем программа будет сама увеличивать процент качества обработки.

Умные камеры могут без особенных усилий распознать больше 70 видов круглогодичных нарушений, а также более 35 различных зимних дефектов в содержании территорий. Поступает информация о несогласованных граффити, грязных опорах освещения, переполненных контейнерах и урнах. Ответственные организации сразу после обнаружения нарушений будут получать задачи в работу.

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