Сотрудников ГИБДД поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске

В Солнечногорске отметили День ГИБДД. Сотрудников Госавтоинспекции поздравили глава округа и руководители подразделений.

Источник фото: телеканал «360»

«Как ваш руководитель, хочу поблагодарить вас за службу. Вы очень много делаете того, что другие не видят. Мы об этом с вами знаем. Очень вас берегу, очень вами горжусь, поэтому с праздником», — сказал командир 1-го батальона первого полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Алексей Александров.

Источник фото: телеканал «360»

Государственная автомобильная инспекция была образована ровно 86 лет назад. За это время спектр обязанностей сотрудника ГИБДД расширился. Это и регистрация транспортных средств, и прием экзаменов на получение прав управления автомобилем, и контроль соблюдения правил дорожного движения, и пропаганда безопасности.

Источник фото: телеканал «360»

«Внутренняя задача — чтобы люди себя чувствовали комфортно и безопасно. Это, наверное, единственное, к чему стремимся, и хотим, чтобы это получалось», — отметил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по г. о. Солнечногорск Игорь Савелов.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Солнечногорске за безопасностью дорожного движения следят более 200 сотрудников из двух подразделений. Они несут службу на федеральных, муниципальных и региональных дорогах округа.

Ранее голосование по ремонту дорог началось на портале «Добродел» в Подмосковье.