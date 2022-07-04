Сотрудников ГИБДД поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске
В Солнечногорске отметили День ГИБДД. Сотрудников Госавтоинспекции поздравили глава округа и руководители подразделений.
«Как ваш руководитель, хочу поблагодарить вас за службу. Вы очень много делаете того, что другие не видят. Мы об этом с вами знаем. Очень вас берегу, очень вами горжусь, поэтому с праздником», — сказал командир 1-го батальона первого полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Алексей Александров.
Государственная автомобильная инспекция была образована ровно 86 лет назад. За это время спектр обязанностей сотрудника ГИБДД расширился. Это и регистрация транспортных средств, и прием экзаменов на получение прав управления автомобилем, и контроль соблюдения правил дорожного движения, и пропаганда безопасности.
«Внутренняя задача — чтобы люди себя чувствовали комфортно и безопасно. Это, наверное, единственное, к чему стремимся, и хотим, чтобы это получалось», — отметил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по г. о. Солнечногорск Игорь Савелов.
Всего в Солнечногорске за безопасностью дорожного движения следят более 200 сотрудников из двух подразделений. Они несут службу на федеральных, муниципальных и региональных дорогах округа.
Ранее голосование по ремонту дорог началось на портале «Добродел» в Подмосковье.