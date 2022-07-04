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    04 июля 2022, 21:09

    Сотрудников ГИБДД поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске

    Анастасия Максимовских, Екатерина Демидова

    В Солнечногорске отметили День ГИБДД. Сотрудников Госавтоинспекции поздравили глава округа и руководители подразделений.

    Сотрудников ГИБДД поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Как ваш руководитель, хочу поблагодарить вас за службу. Вы очень много делаете того, что другие не видят. Мы об этом с вами знаем. Очень вас берегу, очень вами горжусь, поэтому с праздником», — сказал командир 1-го батальона первого полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Алексей Александров.

    Сотрудников ГИБДД поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Государственная автомобильная инспекция была образована ровно 86 лет назад. За это время спектр обязанностей сотрудника ГИБДД расширился. Это и регистрация транспортных средств, и прием экзаменов на получение прав управления автомобилем, и контроль соблюдения правил дорожного движения, и пропаганда безопасности.

    Сотрудников ГИБДД поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    «Внутренняя задача — чтобы люди себя чувствовали комфортно и безопасно. Это, наверное, единственное, к чему стремимся, и хотим, чтобы это получалось», — отметил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по г. о. Солнечногорск Игорь Савелов.

    Сотрудников ГИБДД поздравили с профессиональным праздником в Солнечногорске | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Всего в Солнечногорске за безопасностью дорожного движения следят более 200 сотрудников из двух подразделений. Они несут службу на федеральных, муниципальных и региональных дорогах округа.

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