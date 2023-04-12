Подмосковье 12 апреля 2023, 12:55 Сотрудников «Энергомаша» и НПО имени Лавочкина в Химках поздравили с Днем космонавтики

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Сотрудников НПО «Энергомаш» и НПО имени Лавочкина в Химках поздравили с Днем космонавтики. Работникам ракетно-космической отрасли подарили памятные подарки и цветы на проходных предприятий.

Акция ко Дню космонавтики прошла по инициативе местного отделения партии «Единая Россия». К поздравлениям работников и ветеранов отрасли присоединился глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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«Мы были и остаемся одним из центров ракетно-космической отрасли. В нашем городе располагаются крупнейшие производства в этой сфере. В их числе — НПО Лавочкина, „Энергомаш“ и МКБ „Искра“ — знаковые предприятия, которые внесли огромный вклад в историю мировой космонавтики», — сказал Дмитрий Волошин.

Именно в Химках собрали двигатель космического корабля Гагарина «Восток-1», разработали одну из первых межконтинентальных баллистических ракет и космические аппараты, доставившие лунный грунт на Землю.

Сегодня химкинское предприятие «Энергомаш» выпускает двигатели для каждой второй космической ракеты в мире. НПО имени Лавочкина занимается разработкой Лунной базы и созданием зонда для исследования Солнца. МКБ «Искра» — выпускает твердотопливные ракетные двигатели и обеспечивает безопасность запусков на космодроме Байконур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил Героя СССР Бориса Волынова и всех тружеников космической отрасли с профессиональным праздником.

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