Более 5 тысяч сотрудников дорожных служб Подмосковья выйдут на общеобластной субботник

Общеобластной субботник в Подмосковье состоится 24 апреля. К мероприятию присоединятся более пяти тысяч сотрудников дорожно-транспортного комплекса региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Свыше пяти тысяч представителей дорожных и транспортных предприятий Московской области помогут навести порядок в регионе 24 апреля на субботнике. Они уберут листву и мусор в трех округах: Жуковском, Бронницах и Егорьевске.

Сотрудники «Мострансавто» займутся благоустройством территорий у автовокзалов и автостанций. Также работники организации высадят 20 деревьев.

Дирекция дорожного строительства вместе с подрядчиками помоет шумозащитные экраны, уберет мусор и наведет порядок на строительных объектах в Егорьевске и Жуковском.

Сотрудники «Мосавтодора» займутся уборкой региональных дорог, заделают ямы и очистят тротуары.

Работники «Мособлэлектротранса» благоустроят территорию около коломенского трамвайного управления. Они очистят и уберут семь разворотных колец трамвайных путей.

К субботнику 24 апреля может присоединиться любой желающий. Площадки есть по всему Подмосковью — в каждом городе, поселке и деревне. Все адреса можно увидеть на сайте Министерства благоустройства Московской области.