Сотрудников 345-го механического завода в Балашихе поздравили с Днем строителя

По доброй традиции, 345-й механический завод в День строителя собирается, чтобы подвести итоги деятельности.

С праздником работников завода поздравили глава городского округа Балашиха Сергей Юров, генеральный директор 345-го механического завода Рустам Гатауллин, депутат госдумы Вячеслав Фомичев и депутат областной думы Николай Черкасов.

«Сегодня завод чтит традиции не только в своем передовом труде, но и в том числе, в таких семейных мероприятиях — это показатель и качества работы завода. Конечно, для нас 345 механический завод — это одно из старейших предприятий нашего города. Предприятие, которое сегодня, успешно выполняя свои задачи, вносит существенный вклад в городскую экономику, участвует в самых разных общественных задачах, поэтому я хочу сказать огромное спасибо трудовому коллективу завода», — обратился к сотрудникам завода глава Балашихи Сергей Юров.

Коллектив завода сформирован из высококвалифицированных рабочих, специалистов и руководителей. Более 300 человек занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. На предприятии трудятся также доктора и кандидаты наук.

«Сегодня профессия строителя, а, тем более, военного, очень нужна для нашей страны, востребована. Наша главная задача — мы все понимаем сейчас — освободить нашу дружественную страну, наш дружественный народ от фашизма и, конечно, затем приступить к восстановлению, поэтому я желаю нам всем побед!», — подчеркнул депутат госдумы Вячеслав Фомичев.

Руководство предприятия отмечает, что все задачи, поставленные по заданию командования, выполняются. Сотрудники завода работают в горячих точках, поэтому все, кто пришел на праздник, — это люди, выполняющие важную государственную задачу.

«Есть такая профессия родину защищать, также и мы на трудовом фронте с вами работаем над теми задачами, которые стоят перед нами. Благодаря вашему труду мы их выполняем успешно. Я всех благодарю за труд, за вклад, который вы вносите. Отдельное спасибо хочу сказать ветеранам, которые передают молодому поколению добрые традиции славно трудиться и славно отдыхать», — сказал генеральный директор 345-го механического завода Рустам Гатауллин.

Завод был образован в 1946 году по директиве Генштаба Вооруженных сил и до 1998 года входил в состав Минобороны. Завод поставлял металлоконструкции и оборудование для важных стратегических объектов: строительства зданий Генштаба, госпитальных комплексов, космического комплекса страны, спортивных объектов Олимпиады-80, Храма Христа Спасителя, Московской кольцевой автомобильной дороги и других.

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