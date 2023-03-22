Подмосковье 22 марта 2023, 13:22 Сотрудники заповедника «Лосиный остров» зимой подкармливали животных и птиц на биостанциях

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Сотрудники национального парка «Лосиный остров» всю зиму подкармливали животных и птиц на оборудованных биостанциях. Это помогло выжить обитателям заповедника в морозы.

Лосиха Дина живет в лесу на территории национального парка, но часто приходит полакомиться на подкормочные станции. Здесь в вольерах животные проходят реабилитацию, но частыми гостями бывают и дикие обитатели заповедника.

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«Наша основная функция — реабилитировать и по возможности выпустить животное обратно в его естественную среду обитания», — рассказала специалист по экологическому просвещению национального парка «Лосиный остров» Татьяна Пинегина.

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Обитают на биостанции краснокнижные пятнистые олени, которых завезли в 70-е годы. Всего в заповеднике около 150 особей. Часть животных находится в вольерах, а часть — в лесу.

Они вместе с лосями и кабанами — завсегдатаи подкормочных станций. Запасы сена и соли помогают выжить обитателям национального парка, пока на земле лежит снег. В остальное время они самостоятельно ищут себе пропитание в лесу, а к кормушкам приходят только за солью — источником минералов.

Вместе с оленями на биостанции живут два диких кабана. Малышами они потеряли мать, их приютила дачница и вырастила как домашних животных.

«В какой-то момент они у нее под сараем прорыли лаз, пробрались в огород и там много чего напортили. Поэтому женщина позвонила и попросила забрать их», — рассказала Татьяна Пинегина.

Кабаны живут на биостанции уже шесть лет, выпустить в естественную среду обитания их уже нельзя. Они не умеют самостоятельно добывать себе пропитание.

Посетителям запрещено подкармливать кабанов, лосей и оленей, зато можно кормить птиц. Для этого на территории заповедника оборудованы кормушки.

«В морозные дни птицам корма не хватает. Когда лежит глубокий снег, обледеневают стволы и ветви, <…> мы их подкармливаем», — рассказал научный сотрудник национального парка «Лосиный остров» Александр Солоха.

Кормушки позволяют увидеть птиц с близкого расстояния и понаблюдать за пернатыми обитателями заповедника.

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