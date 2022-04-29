Сотрудники ЗАГСов Подмосковья назвали самые популярные и необычные имена новорожденных

Начальник Главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова рассказала, что в этом году новорожденных мальчиков чаще всего называют Михаилами, Матвеями и Марками, а девочек — Евами, Аннами и Алисами. Об этом написал сайт РИАМО.

«В целом популярные имена остаются одними и теми же, только лидер меняется. Несколько лет на первом месте было имя Александр, оно немного опустилось в рейтинге, но все равно в десятке есть. Михаил находился в рейтинге ниже, а сейчас — на его вершине», — сказала Филатова.

Среди необычных имен за последние четыре месяца стали популярны Искра, Весна, Радуга, Спартак и Лавр.

Россиянам напомнили, что ребенку можно дать абсолютно любое имя, главное, чтобы оно не содержало цифр, символов, знаков (кроме дефисов), бранных слов, указаний на титулы, ранги, должности.