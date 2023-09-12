12 сентября 2023, 17:00
Сотрудники «Водоканала» устранили затопление дороги на Букинском шоссе в Лобне
Сотрудники «Водоканала» отреагировали на обращение жителей дома № 28 по Букинскому шоссе. Горожане пожаловались на частое затопление дороги.
Специалисты выявили большое количество мусора и грязи внутри ливневой канализации. После промывки и очистки система заработала в штатном режиме.
Реклама
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Лобня
Реклама
Реклама