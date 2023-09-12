Подмосковье 12 сентября 2023, 17:00 Сотрудники «Водоканала» устранили затопление дороги на Букинском шоссе в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Сотрудники «Водоканала» отреагировали на обращение жителей дома № 28 по Букинскому шоссе. Горожане пожаловались на частое затопление дороги.

Специалисты выявили большое количество мусора и грязи внутри ливневой канализации. После промывки и очистки система заработала в штатном режиме.

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