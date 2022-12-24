24 декабря 2022, 04:23
Сотрудники «Уралвагонзавода» собрали гумпомощь для мобилизованных и детей Донбасса
Сотрудники «Уралвагонзавода» собрали гуманитарную помощь для мобилизованных бойцов и детей Донбасса. Они отправили две фуры с 10 тоннами обмундирования в зону проведения спецоперации. К многомилионной закупке приложил руку практически каждый сотрудник концерна.
Всего за 10 дней более 30 тысяч человек из 36 предприятий собрали необходимую сумму. И все — по инициативе одного человека.
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«Наш товарищ слесарь-инструментальщик прессово-сборочного цеха НПК „Уралвагонзавод“ Владимир Алексеевич Коряков вышел с инициативой о собрании средств для военнослужащих, которые исполняют свой воинский долг на западных рубежах нашей Родины», — рассказал заместитель гендиректора концерна по персоналу Сергей Осипов.
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Пока сотрудники собирали средства на помощь военнослужащим, руководство концерна приняло решение отказаться от закупки сувенирной продукции с фирменными логотипами, а на эти деньги организовать новогодние подарки детям Донбасса.
Солнечногорское предприятие стало логистическим центром, где фуры смогли загрузиться долгожданным грузом, чтобы как можно скорее отправиться дарить праздничные чудеса.
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Солнечногорск
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