Подмосковье 26 марта 2024, 12:04 Сотрудники УМВД России по Домодедово задержали подозреваемого в мошенничестве мужчину Unsplash

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Сотрудники уголовного розыска УМВД России в Домодедове задержали 27-летнего жителя округа, подозреваемого в мошенничестве. Мужчину разыскали в Иркутске, ранее у него была судимость.

«Установлено, что на мобильный телефон 68-летней жительницы Домодедово поступил звонок. Собеседник представился работником сайта „Госуслуги“ и сообщил о техническом сбое в ее личном кабинете», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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Пенсионерке сказали, что она может потерять свои сбережения. Чтобы это предотвратить, необходимо снять деньги в банке и передать курьеру. Женщина выполнила указания и передала мошенникам более 4,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранта дела заключили под стражу.

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