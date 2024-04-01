Подмосковье 01 апреля 2024, 22:25 Сотрудники УК отработали более 120 обращений по содержанию газопроводов в Подмосковье с начала года Покраска ВДГО / Госжилинспекция Московской области

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С начала 2024 года управляющие компании Подмосковья отработали 126 заявок на устранение коррозии и повреждения креплений газопроводов. Наибольшее количество обращений сотрудники ГУСТ Московской области зафиксировали в Электростали.

Также сотрудники управляющий компаний провели и другие работы. Так, в домах на улицах Советской, Маяковского и Чернышевского покрасили газовые трубы. А в доме № 6 на Первомайской улице с газопровода убрали посторонние предметы.

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О дефектах внутридомового газового оборудования необходимо сообщать в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации или на сайт ЕДС МО. Как пояснили в ведомстве, УК обязаны устранить нарушения к установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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