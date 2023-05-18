Подмосковье 18 мая 2023, 04:26 Сотрудники ЦУР отработали более 280 жилищно-коммунальных заявок жителей Балашихи ЦУР / Госжилинспекция Московской области

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За последнюю неделю в Центр управления регионом поступило 454 обращения жителей Балашихи по вопросам содержания многоквартирных домов. Из них более 280 заявок уже отработали.

«К примеру, управляющая организация ООО „УК „Гестор“ восстановила освещение мест общего пользования дома № 47 в микрорайоне Дзержинского. А ООО „Квартал“ провела уборку подъездов в доме № 1 по Пушкинской улице», — сообщила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

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Также жители округа 53 раза просили убрать подъезды, 35 заявок касались ремонта дверей в местах общего пользования. Популярными проблемами на прошлой неделе стали неисправные лифты и состояние козырьков и входов в дома. Также жители Балашихи просили починить освещение в парадных.

Направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО.

Ранее губернатору Андрею Воробьеву доложили, что в мае число обращений по вопросам чистоты от жителей региона сократилось на 23%.

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