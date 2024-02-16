Подмосковье 16 февраля 2024, 14:44 Сотрудники «Центрлесхоза» помогли участнику СВО из Подмосковья убрать снег у дома Комитет лесного хозяйства МО

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Сотрудники лесопожарной станции «Ямкино» Ногинского филиала государственного автономного учреждения Московской области «Центрлесхоз» оказали помощь в расчистке снега во дворе дома участника специальной военной операции Владимира. Сейчас мужчина проходит восстановление после полученных ранений в зоне СВО.

Владимир отправился защищать родину в качестве добровольца в октябре 2023 года. Он, как и другие участники СВО, подчеркивает, что «победа будет за нами».

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В рамках волонтерской деятельности в филиалах государственного комитета по лесному хозяйству «Мособллес» и автономного учреждения «Центрлесхоз» регулярно проводятся закупки необходимых вещей для бойцов, находящихся в зоне СВО.

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