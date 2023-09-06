Подмосковье 06 сентября 2023, 11:02 Сотрудники центра «Серпуховский» приняли участие в Форуме социальных инноваций Министерство социального развития Московской области

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Сотрудники центра реабилитации «Серпуховский» приняли участие в форуме социальных инноваций регионов. На нем обсудили вопросы развития проектов и модернизации сервисов.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на мероприятии встретились ученые, политики, предприниматели, психологи и волонтеры, каждый из которых получил возможность высказать мнение по важным темам. С речью для гостей выступили Валентина Матвиенко, Сергей Собянин, вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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На мероприятии обсудили развитие проектов и модернизацию существующих сервисов, а также важность развития социальной инфраструктуры. Полученную информацию и опыт сотрудники центра из Серпухова смогут использовать в своей работе.

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