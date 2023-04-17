Подмосковье 17 апреля 2023, 16:43 Сотрудники трех центров творчества в Подмосковье выиграли гранты на стажировку в Стамбуле ООО «ТЕХНОШКОЛА»

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Сотрудники центров молодежного инновационного творчества из трех округов Подмосковья прошли отборочный этап на участие в стажировке в Стамбуле. Они получили гранты Фонда содействия инновациям.

Анна Корсикова из ЦМИТ «ТЕХНОШКОЛА» в Люберцах, Анна Рысина из ЦМИТ «ГЕНЕЗИС» в Дмитрове и Елизавета Савенкова из ЦМИТ «Жуковский» вошли в команду из 20 участников со всей России. Они отправятся на стажировку в Турцию уже в мае.

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Вместе с подмосковными сотрудниками в Стамбул отправятся представители Москвы, Саратова, Владикавказа, Липецка, Грозного, Краснодара, Бийска и других городов. Стажировка будет посвящена теме интернет-маркетинга в сопровождении проектной деятельности. Сотрудники российских ЦМИТ посетят инновационные образовательные площадки Турции и обменяются опытом с иностранными коллегами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил техникум имени Гагарина в Люберцах и пообщался со студентами. Молодые люди рассказали, как выбирали будущие профессии, и поделились планами на будущее.