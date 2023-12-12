12 декабря 2023, 18:37
Сотрудники трех подмосковных НИИ получили государственные награды
Выдающимся научным деятелям Подмосковья вручили государственные награды, а также присвоили звания. Награждение провела заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт пушного звероводства и кролиководства имени Афанасьева» Глеб Косовский и заместитель гендиректора по производству АО «Научно-исследовательский технологический институт имени Снегирева» Сергей Галкин получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».
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Доктор биологических наук, заведующая лабораторией ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» Сулухан Темирбекова получила почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
«Выражаем вам огромную благодарность от правительства Московской области за ваш вклад в развитие научной и производственной деятельности и достойное представительство нашего региона на федеральном и мировом уровне», — подчеркнула Зиновьева.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».
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