Подмосковье 08 сентября 2023, 13:20 Сотрудники стройнадзора Подмосковья проголосовали на выборах Главгосстройнадзор МО

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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проголосовали на выборах в регионе. Они начались в 8:00.

В этом году выборы будут идти три дня — с 8 по 10 сентября.

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«Наиболее массовое голосование проходит с помощью сайта госуслуг, дистанционно, что позволяет не тратить на этот процесс много времени в будний день. А в субботу и воскресенье многие наверняка захотят посетить избирательные участки вместе с семьей», — уточнили в ведомстве.

Жители Подмосковья выберут губернатора, членов Совета депутатов в 10 городских округах и депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17.

По состоянию на 12:08 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 214 287 человек. В общей сложности на дистанционное участие в голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.

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