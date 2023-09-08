08 сентября 2023, 13:20
Сотрудники стройнадзора Подмосковья проголосовали на выборах
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проголосовали на выборах в регионе. Они начались в 8:00.
В этом году выборы будут идти три дня — с 8 по 10 сентября.
Реклама
«Наиболее массовое голосование проходит с помощью сайта госуслуг, дистанционно, что позволяет не тратить на этот процесс много времени в будний день. А в субботу и воскресенье многие наверняка захотят посетить избирательные участки вместе с семьей», — уточнили в ведомстве.
Жители Подмосковья выберут губернатора, членов Совета депутатов в 10 городских округах и депутатов Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17.
По состоянию на 12:08 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 214 287 человек. В общей сложности на дистанционное участие в голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Единый день голосования
Выборы
ДЭГ-2023
Выборы в Подмосковье — 2023
Реклама
Реклама