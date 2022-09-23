Фельдшеры Подмосковья провели практическое занятие для студентов МГОУ | 360°

Подмосковье 23 сентября 2022, 16:42 Поделиться Telegram

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Viber Фельдшеры Подмосковья провели практическое занятие для студентов МГОУ

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Студентам медицинского факультета МГОУ провели практическое занятие на скорой помощи. Им показали оборудование реанимобиля и рассказали, как его использовать.

Современная машина скорой помощи оборудована большим набором техники. Это носилки, кардиографы, ингаляторы и аппараты искусственной вентиляции легких. Ими работники службы пользуются ежедневно.

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Практическое занятие приурочили ко Дню среднего профессионального образования, который пройдет 2 октября. Многие студенты МГОУ окончили колледжи. Так, Иван Булыгин и Иван Соколов поступили в вуз после двух лет работы фельдшерами.

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«Когда ты работаешь на скорой, отключаешь все эмоции, иначе они помешают работе. Главная цель врача-реаниматолога и фельдшера — доставить пациента в больницу живым в максимально короткие сроки», — поделился студент.

Проректор по научной работе университета Дмитрий Куликов отметил, что День среднего профессионального образования — это важная дата, ведь от работы медсестер и фельдшеров зависят жизни людей.

«При поддержке Министерства здравоохранения Московской области мы смогли провести очень полезное занятие. Мы ориентируем наших студентов на практическое здравоохранение», — отметил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал округа Подмосковья, где строят новые поликлиники. Он выразил надежду, что работы завершат до конца года.

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