Сотрудники скорой из Волоколамска встретили профессиональный праздник на работе

Сотрудники волоколамской подстанции скорой помощи встретили свой профессиональный праздник на работе. Специалистов поздравил глава городского округа Михаил Сылка.

«Сегодня вся страна отмечает День работников скорой помощи, поздравил от губернатора и от себя — людей, которые работают на передовой, на острие, тех, кто первые приезжают и спасают людей, тех, кто в пандемию ни минутки не отдыхали», — сказал Сылка.

Он добавил, что сейчас в городском округе насчитывается примерно по 75-80 вызовов медиков скорой. Во время пандемии доходило до 450 вызовов.

«То есть, понимаете — как люди работали и как они выполняли свой долг. Здесь работают профессионалы, которые любят свое дело, потому что очень тяжелый труд», — подчеркнул глава округа.

Он поздравил персонал с Днем работников скорой помощи вместе с представителями «Единой России». Специалистам вручили микроволновую печь и сушилки для рук. Медики провели профессиональный праздник в работе.

«Сегодня я работаю, значит, получается, отмечаем в коллективе. Коллектив, кстати, очень хороший, замечательный. Поэтому, наверное, я тут и задержался на 3,5 года уже. Вся медицина сложная, потому что людей одинаковых нет. Поэтому к каждому больному приходится подходить индивидуально, поэтому сказать где легче, где труднее — все бывает в сравнении», — отметил врач Волоколамской подстанции скорой медицинской помощи Тимур Азизов.

К Волоколамской подстанции относятся и соседние поселки Лотошино и Шаховская. Таким образом сформировано семь бригад скорой помощи, включая одну врачебную и шесть фельдшерских. В общей сложности в коллективе 164 работника.

«Коллектив дружный, профессиональный. Каждый готов помочь друг другу, что-то подсказать. Старшие коллеги подсказывают младшим. Все бригады сработаны, то есть водитель-фельдшер-врач или водитель-фельдшер-фельдшер все слаженно работают, все друг другу помогают, есть к кому обратиться», — рассказала заведующая Волоколамской подстанцией скорой помощи Александра Эль Харгуи.

Она добавила, что за все время своей работы ни разу не сталкивалась с проблемами, связанными с персоналом.