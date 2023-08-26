26 августа 2023, 06:00
Сотрудники «Россетей» обеспечили электричеством более 33 тысяч жителей Подмосковья с января
За первое полугодие этого года специалисты «Россети Московский регион» провели электричество к дома более 33 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в министерстве энергетики региона.
Компания электрифицировала школы на 835 мест в Истре и на 400 мест в Рузе, поликлинику в Коломне, конноспортивный комплекс в Черноголовке, ФОК в Можайске, центр «Смена» по производству цыплят в Сергиевом Посаде и Приокский тыловой таможенный пост.
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Свет появился в новых корпусах ЖК «Малая Истра» и семи многоквартирных домах в Дзержинском. Электричество подключили в Ступинском «Профметалле» и на заводе «Пластинвест» в Богородском, ООО «Дело техники» в Луховицах и других предприятиях.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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Электричество
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